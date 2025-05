Nel giro di un minuto, tra 76' e 77', il Milan ribalta il Genoa allo stadio 'Luigi Ferraris' e si porta a casa la terza vittoria consecutiva che fa morale in vista dell'avvicinamento alla fine di Coppa Italia, in programma a Roma tra nove giorni. Il Grifone, prossimo avversario del Napoli in campionato, viene illuso dal gol di Vitinha al 61', poi Sergio Conceicao cambia il volto dei rossoneri mettendo mano alla panchina dalla quale esce, tra gli altri, Santiago Gimenez, bravo ad attaccare la profondità e poi a servire un assist per il pari di Rafael Leao, aiutato dalla netta deviazione di Brooke Norton-Cuffy che mette fuori causa Nicola Leali. Che una manciata di secondi più tardi viene colpito dal fuoco amico: l'autogol di Morten Frendrup che fissa definitivamente il risultato sul 2-1.