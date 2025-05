Simone Inzaghi e l'Inter tentano l'impresa. Dovesse eliminare il Barcellona, come ricorda Tuttosport, il tecnico nerazzurro diventerebbe il secondo nella storia del club a raggiungere almeno due volte una finale di Coppa Campioni/Champions League.

Inzaghi, sottolinea il quotidiano, è comunque riuscito a portare al top in Europa una squadra che il suo predecessore giudicava destinata alla non competitività. Un club partito dal diciassettesimo posto nel ranking Uefa, come ha ricordato il tecnico, e che ora è al primo stagionale. La storia, si legge, non la scrivono solo i vincitori, ma anche la continuità di risultati ad alto livello senza mandare al macero alcuna competizione (stilettata a Conte che in Coppa Italia ha schierato zero titolari al primo turno contro la Lazio). Il tutto con un allenatore abituato a mangiare in trattoria, non certo nei ristoranti stellati, visto che l'Inter ha il 14° fatturato in Europa e il settimo su otto qualificate ai quarti.