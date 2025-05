L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio presentando anche la sfida tra Inter e Barcellona: "L'unica cosa che dico su Lautaro è che se va da Inzaghi e chiede di giocare, gioca.

Come puoi tenere fuori il capitano che ti dice che sta bene? Se sta bene, gioca. Il Barcellona è eccezionale ma per me l'Inter passa, perché gioca in casa, sulle palle inattive il Barcellona soffre e se gioca con la difesa alta l'Inter ha le armi per colpire. Ci sarà da soffrire, ma passa".