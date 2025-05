Daniel Bertoni, campione del mondo con l'Argentina nel 1978, è convinto che l'Inter abbia buone chance di accedere alla finale di Champions League, pur riconoscendo la forza del Barcellona, avversario che ha pregi e difetti ben noti, già mostrati in tutta la sua totalità nel match d'andata del Montjuic: "Affronterà un squadra che ha molta magia. Da metà campo in avanti i blaugrana sono capaci di distruggerti, però a livello difensivo e nel gioco aereo li vedo perforabili. I nerazzurri ce la possono fare, sono una squadra tosta, che ha grinta", le sue parole in esclusiva a Tuttomercatoweb.com.