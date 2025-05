Sono stati 12 finora i gol segnati dalla Thu-La in Champions. Dodici su 22 complessivi. Si capisce bene l'importanza di avere la coppia titolare per Inzaghi, che infatti ieri sorrideva nel vedere Lautaro allenarsi senza problemi alla vigilia del match di oggi. Contro il Barcellona, il Toro farà coppia con Thuram: recupero fondamentale nella partita (finora) più importante della stagione.

E c'è un dato ancor più interessante che accompagna i due attaccanti, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: trasferta di Barcellona a parte, il cui viaggio insieme è stato però interrotto presto dall’infortunio del capitano, in tutte le partite in cui Lautaro e Thuram sono partiti titolari in questa Champions hanno prodotto almeno un gol. Come a dire: stasera si parte da 1-0.

Il capitano ce l'ha messa tutta per esserci, con l'ottimismo innescato in particolare dall'esito degli esami che escludeva lesioni, parlando solo di elongazione. Da lì è partita la rincorsa di Lautaro, completata ieri con l'allenamento ad Appiano in cui il muscolo ha dato ottime risposte. Rispetto all'andata, peraltro, in campo si vedrà un Thuram certamente più in condizione e con una settimana di allenamenti in più, senza la fatica di altre gare visto il riposo totale contro il Verano. La Thu-La è pronta.