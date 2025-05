Il Barcellona potrà contare su una tifosa d'eccezione in più questa sera nel match contro l'Inter: si tratta di Aitana Bonmatí, la più forte calciatrice attualmente in attività, vincitrice degli ultimi due Palloni d'oro femminili e trascinatrice del Barça Femenino. Intercettata in Piazza Duomo a Milano da Cadena SER, la Bonmatì non ha dubbi sull'esito del match di San Siro: "Certo che vinceremo!", afferma, azzardando persino il risultato finale: "Non voglio soffrire troppo, a dire il vero. Vedo un 1-2 a favore del Barcellona. Preferisco pochi gol a molti come l'altro giorno", ha concluso.