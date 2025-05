L'Inter ha fatto un sondaggio per Koni De Winter, difensore belga classe 2002 attualmente in forza al Genoa (la nostra anticipazione di marzo). Siamo solo agli albori di una eventuale trattativa tra i nerazzurri e il Grifone, che intanto ha ricevuto richieste di informazioni per l'ex juventino anche da diversi club di Premier League. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.

