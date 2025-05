Nella giornata odierna, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha tenuto un'udienza legata al ricorso presentato dal club messicano del León contro la FIFA, nel tentativo di riconquistare il suo posto nella prossima Coppa del Mondo per Club, che si disputerà negli Stati Uniti a partire da giugno, tolto per via del mancato rispetto delle norme relative alla multiproprietà. Secondo fonti consultate da ESPN, l'udienza si è svolta in Svizzera ed è durata più di sei ore, per cui è probabile che nelle prossime ore ci siano aggiornamenti sul caso.

Secondo quanto riportato dal suddetto organo di stampa, il verdetto sul caso León potrebbe essere pronunciato nelle prime ore di martedì a Città del Messico, e si saprà se la squadra in cui gioca James Rodríguez rimarrà nel torneo o se verrà confermata la decisione di tagliare il club biancoverde.