Sfumata dalle mani la vittoria contro il Milan nel giro di un minuto, il Genoa ritenterà il colpaccio contro una big domenica prossima, sul campo del Napoli capolista, ormai lanciato verso il quarto scudetto della sua storia: "Ho chiesto ai giocatori di avere la responsabilità di finire bene il campionato, continuando a dimostrare che siamo una squadra vera, che lavora - ha spiegato Patrick Vieira a DAZN dopo il 2-1 di Marassi -. Credo che la partita di stasera dimostri che vogliamo finire bene, mi spiace per il risultato perché volevamo vincere. Ma sull'atteggiamento abbiamo fatto ciò che ho chiesto. Napoli? La cosa importante per noi è provare a vincere contro una big, come peraltro abbiamo cercato di fare oggi. Purtroppo il Milan ha avuto troppa qualità individuale che ha fatto la differenza. Andremo a Napoli con lo stesso atteggiamento, provando a vincere contro una big".

