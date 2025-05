Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, parla a Sport Mediaset del nuovo format della Champions League, dell'Inter e degli stadi italiani. "Il nuovo format della Champions? Sono più che soddisfatto. Il nostro nuovo formato ha avuto un grande successo. Abbiamo avuto partite davvero incredibili. L'ultima giornata della fase a gironi è stata incredibile. Alcune grandi squadre hanno rischiato seriamente di essere eliminate. Per esempio, il Paris Saint-Germain, che ora è in semifinale. L'Inter? Ha avuto – e sta avendo – una grande stagione. È una squadra esperta, ha un ottimo allenatore, tatticamente gioca bene. Non voglio sbilanciarmi prima della partita di stasera, ma ho le prove che avevo previsto che l’Inter sarebbe andata molto lontano".

Molto duro il giudizio sugli stadi italiani. "Penso che le infrastrutture calcistiche italiane siano una vergogna. Siete uno dei Paesi calcistici più grandi, avete vinto molti Mondiali, Europei, Champions League. E allo stesso tempo, tra i grandi Paesi, avete di gran lunga le peggiori infrastrutture. A essere onesto, sono un po’ stanco di queste discussioni italiane sulle infrastrutture, perché tutto ciò che vediamo sono solo parole. Spero che l’Italia faccia qualcosa. I club hanno bisogno di aiuto da parte del governo, dei comuni, e anche da investitori privati. È tempo di agire, perché la situazione è pessima".

Quanto al Mondiale per club, "da un lato ci sono i giocatori che si lamentano del troppo carico di partite. Dall’altro, ci sono i club – soprattutto quelli grandi – che vogliono giocare di più. Non so se un torneo che finirà cinque settimane dopo la stagione non avrà conseguenze sulla salute dei giocatori. Vedremo. Il calendario è pieno. Talmente pieno che non possiamo aggiungere più partite". Critiche anche sul Var. "Ho detto tante volte che il VAR è utile. Ma sul fallo di mano, nessuno sa davvero cosa sia e cosa non sia. Sul fuorigioco è giusto annullare un gol per tre centimetri di fuorigioco – come successo all’Inter. Le regole sono quelle e dobbiamo rispettarle".