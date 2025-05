"Il me bambino sarebbe orgoglioso di quello che sto facendo, dobbiamo goderci questi momenti e dare tutto". Alessandro Bastoni parla così nel Matchday Programme della sfida di stasera tra Inter e Barcellona, gara di ritorno delle semifinali di Champions League.

"Abbiamo grande fiducia che abbiamo accumulato in questi anni giocando una finale e vincendo tanti trofei. C’è grande entusiasmo e tanta voglia di entrare in campo e fare la nostra partita - dice ancora Bastoni -. Avere San Siro pieno, con i tifosi che cantano per noi, ci darà una grande spinta quando magari saremo un po’ più stanchi all’interno della partita però poi in campo si va sempre 11 contro 11 quindi ci sarà da mantenere la testa il più fredda e lucida possibile per poter prendere le giuste decisioni"

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!