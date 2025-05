Anche l'ex giocatore della Fiorentina Joan Verdu parla ai microfoni di Tutto Mercato Web della supersfida di questa sera a San Siro tra Inter e Barcellona: “Analizzando un po’ la gara d’andata, sul piano di gioco il Barcellona è stato ed è superiore. Ma nel calcio ci sono tante variabili come gli infortuni o come un gol subito a freddo, come accaduto all’Inter la settimana scorsa. La verità è che è una qualificazione molto aperta, il Barça è leggermente favorito ma in una semifinale di Champions è sempre dura. Penso che i blaugrana arrivino in condizioni migliori rispetto all’Inter, ma mancano 90 minuti e devono dimostrare di essere superiori”.

Lautaro e Lewandowski, bomber e leader. Il primo dovrebbe recuperare e partire titolare, il secondo dalla panchina. Quanto cambia per le rispettive squadre?

“Sono importanti allo stesso modo per le due squadre. Robert Lewandowski ha già segnato 40 gol in stagione e ha un’importanza fondamentale per il Barcellona, ma vale lo stesso per Lautaro: è troppo importante per l’Inter per ciò che trasmette. È il capitano, il giocatore che sposta gli equilibri nell’attacco nerazzurro. Sono due attaccanti di livello mondiale, importantissimi. Ho però dei dubbi su come starà Lautaro Martinez, si è fatto male pochi giorni fa e in una settimana è difficile che sia al 100%. Stesso discorso per Lewandowski, ha avuto un problema muscolare e credo partirà dalla panchina, giocherà Ferran”.