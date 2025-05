Benjamin Pavard alza bandiera bianca: dopo le notizie delle ultime ore che davano il francese ancora in dubbio per aver accusato un fastidio alla caviglia durante la seduta di allenamento odierna, l'ex Bayern Monaco, riporta Sky Sport, ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile: il difensore non si sente ancora a posto dopo l'infortunio alla cavigilia e quindi Simone Inzaghi ha deciso di mandarlo a casa e di non rischiarlo per la partita di domani contro il Barcellona. Domani comunque Pavard si recherà nuovamente alla Pinetina per un nuovo confronto.

