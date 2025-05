Alla vigilia di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, Cronache di Spogliatoio ha intervistato Ivan Ramiro Cordoba. Che, ovviamente, ha rievocato la famosa sfida del 2010 del Camp Nou che spalancò le porte di Madrid ai nerazzurri: "Eravamo una sola cosa, quando Mourinho ti chiamava per giocare ci mettevamo l'elmetto per dare tutto - il ricordo del colombiano -. Come ha detto il mister, è stata la sconfitta più bella della nostra vita, contro la squadra più forte in assoluto in quel momento. Abbiamo tirato fuori anche quello che non sapevamo di avere, e lo abbiamo scoperto quando ce li siamo trovati di fronte. Per noi quella partita era una finale in cui dare tutto: lo dovevamo fare per noi, per la nostra gente e per la famiglia"

