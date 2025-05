Lautaro recupera, Pavard no. Anche il Corriere dello Sport commenta le ultime in casa Inter in vista del match di ritorno con il Barça, gara che darà l'accesso alla finale di Monaco.

Il capitano ha accorciato i tempi di recupero dall'elongazione alla coscia sinistra e sarà regolarmente in campo dall'inizio per far coppia con Thuram in attacco, mentre il difensore francese ha dovuto alzare bandiera bianca poiché il dolore alla caviglia ancora persiste. Al suo posto confermato Bisseck come una settimana fa. "Dovendo affrontare un giocatore come Raphinha, infatti, sarebbe stato fondamentale poter sostenere cambi di direzione e appoggi in piena sicurezza. Ma in quelle condizioni, per Pavard non sarebbe stato possibile. Di qui la scelta di lasciare la Pinetina prima di cena. Si accomoderà regolarmente in panchina Frattesi, che, ieri, per semplice precauzione, a causa di contusione, non ha lavorato sul campo, ma dentro", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.