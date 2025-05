Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, non vuole disperdere energie per pensare a situazioni che non può controllare, compreso ciò che accadrà stasera a San Siro tra Inter e Barcellona, nella sfida che determinerà la prima finalista della Champions League 2024-25. "Mi viene da sudare solo a pensare alla nostra di semifinale, vorrei solo una cosa per la finale: che ci sia il PSG. Ho un passato, un amore e un attaccamento per il Barcellona che non svanirà mai", la risposta in conferenza stampa dello spagnolo, già campione d'Europa alla guida dei catalani nel 2015.