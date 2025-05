È la grande notte di Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League. L'andata, termianta 3-3, ha confermato il grande equilibrio, ma anche scalfito qualche estrema convinzione dei catalani, sorpresi dallo spessore dei nerazzurri. La partita più improtante della stagione per gli uomini di Inzaghi, ormai troppo vicini al sogno per non crederci. Il Meazza, nuovamente sold-out, attende l'evento per poter scatenare tutto il suo calore e trascinare l'Inter alla finale di Monaco di Baviera.

QUI INTER – Inzaghi recupera Lautaro. E questa è la migliore notizia possibile per il tecnico nerazzurro. Il capitano ce l'ha messa tutta per recuperare dall'elongazione patita una settimana fa al Montjuic e oggi, con ogni probabilità, guiderà l'attacco affiancando il 'gemello' Thuram. Resta out, invece, Pavard: il francese avverte ancora dolore alla caviglia e non rientra tra i convocati. Nessun problema per Frattesi, che ieri non si è allenato solo in via precauzionale. Si va, dunque, verso la conferma dell'undici titolare sceso in campo a Barcellona, con Dimarco ancora preferito a Carlos Augusto e Bisseck braccetto di destra.

QUI BARCELLONA – I catalani recuperano Lewandowski, che però partirà dalla panchina. Niente da fare, invece, per Balde. Rispetto all'andata, Flick dovrebbe optare per Garcia terzino destro (al posto dell'infortunato Koundé) e l'inserimento di Araujo al centro, dirottando Iñigo Martinez a sinistra e panchinando Martin che aveva sofferto tantissimo Dumfries. Poi tutto confermato, con De Jong-Pedri in mezzo e Yamal-Dani Olmo-Raphinha alle spalle di Ferran Torres.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Re Cecconi, Carlos Augusto, Darmian, Zalewski, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnauotivc.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsí, Iñigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Panchina: Iñaki Peña, Astralaga, Christensen, Martin, Fort, Landry, Gavi, Darvich, Fermin Lopez, Pau Victor, Ansu Fati, Lewandowski.

Allenatore: Flick.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Balde, Koundé, Casadó, Bernal, Pablo Torre.

ARBITRO: Marciniak.

Assistenti: Listkiewicz e Kupsik.

Quarto ufficiale: Raczkowski.

Var: Higler (Van Boekel).

