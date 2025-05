Martin Montoya pronostica un epilogo oltre il 90esimo minuto per Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, in programma stasera a San Siro: "Mi aspetto una partita tesa e con meno gol dell’andata. Penso si possa decidere ai supplementari", la previsione del doppio ex della sfida, nel corso di un'intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com.

Quanto all'aspetto tattico, lo spagnolo è convinto che il canovaccio sarà più o meno lo stesso rispetto a quello visto al Montjuic: "L'Inter lascerà il pallone al Barcellona, difenderà in blocco – cosa che fa molto bene – e poi proverà a lanciare in contropiede le frecce, Dumfries e Thuram. L’arma segreta? Penso possa essere Lautaro, il goleador: è tra i più forti al mondo nel suo ruolo. L'Inter ora ha una dimensione da big mondiale e una filosofia chiara dettata da un allenatore forte come Inzaghi".