Questa sera, oltre ai circa 4mila tifosi che popoleranno il settore ospiti di San Siro per Inter-Barcellona, la squadra di Hansi Flick potrà contare anche sull'appoggio dell'ex capitano Sergi Roberto, ora giocatore del Como. Che sul Twitch di 'Jijantes', dopo aver annunciato che non si perderà la semifinale di ritorno di Champions League, ha professato il suo ottimismo rispetto alla prestazione di Yamal e compagni: "Ho fiducia al 100% in questa squadra - le parole dello spagnolo -. L'Inter sicuramente scenderà in campo per pressare alto, ma il Barcellona avrà il possesso palla. L'Inter non è a disagio in difesa, ma - giocando in casa e vedendo come è andato bene il secondo tempo dell'andata - ​​scenderà in campo e presserà. Da capire come proveranno a fermare Lamine, vedremo se con un terzo difensore centrale o con un centrocampista".

Ricordando le recenti delusioni europee del Barcellona negli ultimi anni, soprattutto a Roma e Liverpool, Sergi Roberto ha spiegato di non vedere analogie: "Quando le cose vanno bene, tutto fila liscio; al contrario, quando le cose vanno male, non funziona nulla. Inconsciamente, in partite come questa, se hai avuto brutte esperienze, dopo un gol preso potresti pensare 'ora sta succedendo di nuovo'. La mente è così, può giocare brutti scherzi. Ma questi ragazzi non hanno mai avuto notti così".