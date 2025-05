Un punto a testa per Bologna e Juventus nello scontro diretto per la Champions League giocato al Dall’Ara. Thuram in avvio di gara ha firmato il vantaggio per i bianconeri, mentre in avvio di ripresa è arrivato il gol del pareggio firmato da Freuler.

Questo risultato mantiene tutte in corsa per un posto in Champions: Juve quarta a 63 punti, gli stessi della Roma e della Lazio e uno in più rispetto al Bologna. Sarà una lotta serrata fino all’ultima giornata.