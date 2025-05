Niente da fare: il Leon non parteciperà al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti a giugno. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti respinto il ricorso presentato dal club messicano contro la non ammissione a causa del mancato rispetto delle regole sulla comproprietà. Il TAS ha inoltre annunciato che la richiesta del club della Costa Rica dell'Alajuelense di colmare il posto vacante lasciato da León è stata respinta e che ora la FIFA determinerà chi sarà l'ultimo club a partecipare.

Attraverso un comunicato, la Federazione internazionale ha stabilito che l'ultimo slot sarà assegnato alla vincente di uno 'spareggio' tra il Los Angeles FC, vicecampioni della della Concacaf Champions League 2023, e i messicani del Club America che è la squadra della Concacaf meglio classificata nel ranking della Coppa del Mondo per Club FIFA. Data e luogo dell'incontro saranno ufficiailizzate in seguito, anche se alcune fonti dicono che il match si giocherebbe il prossimo 31 maggio nella città della California.