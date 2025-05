Dopo l’1-1 maturato al Dall’Ara contro il Bologna, Igor Tudor ha analizzato la prestazione della sua Juventus ai microfoni di DAZN. Il tecnico bianconero, subentrato nelle ultime settimane, si è detto soddisfatto: “Abbiamo preparato una gara un po’ diversa con il 3-5-2 - ha esordito -. Il Bologna è una squadra costruita bene e qui in casa ha sempre fatto bene. Credo che sia un buon punto, soprattutto considerando le assenze. È stata una partita solida”.

Tudor ha spiegato la scelta di affiancare Nico Gonzalez a Kolo Muani in attacco: “L’abbiamo pensata così, era giusto sorprendere un po’. Loro hanno grande fisicità e anni di lavoro alle spalle. Noi veniamo da un momento complicato e abbiamo dovuto adattarci. Mancano tre partite e siamo ancora quarti, a pari punti con Lazio e Roma. Siamo in corsa”.

Sulle occasioni create nel primo tempo, Tudor ha sottolineato l’impegno dei suoi: “Ci sono state occasioni, ma quando ti spendi così tanto fisicamente, poi perdi lucidità sotto porta. I subentrati hanno comunque dato tutto”.

Infine, sulla prossima sfida contro la Lazio, ha mantenuto il sangue freddo: “Sarà una gara importante ma non sarà decisiva. Nove punti in palio sono tanti, ogni gara ha il suo peso. Pensiamo una partita alla volta, poi la qualità verrà fuori. L’Udinese e il Venezia, le prossime avversarie, lottano anche loro per i propri obiettivi. Sarà dura, ma dobbiamo farci trovare pronti”.