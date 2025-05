Uno dei protagonisti più attesi questa sera al Meazza per Inter-Barcellona è sicuramente Lamine Yamal. Come riporta oggi Tuttosport, c'è un Barcellona con e uno senza Yamal, 100 presenze in blaugrana e 19 con la nazionale spagnola ad appena 17 anni.

Era dai tempi di Pelé che non si vedeva un diciassettenne con questo impatto. Può battere un altro record, quello del Pallone d'Oro più giovane della storia. Ad oggi è Ronaldo a 21 anni e 92 giorni, quando giocava proprio con l'Inter. Lamine Yamal ha a disposizione ancora tre anni per farcela e se il Barcellona dovesse vincere la Champions League sarebbe più facile superare il primato.