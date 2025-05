Arrivano buone notizie per il Napoli in vista del finale di stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Napoli Antonio Conte potrebbe ritrovare Davide Neres, una gran bella notizia in ottica sprint Scudetto.

Il brasiliano tornerebbe eventualmente in campo per le ultime due partite contro Parma e Cagliari. Nel caso si tratterà di un recupero prezioso per provare a ottenere gli ultimi punti necessari per la conquista dello scudetto.