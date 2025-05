Dopo le partite della 35esima giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo che ha decretato due turni di squalifica per il centrocampista della Fiorentina Nicolò Zaniolo "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all'Arbitro un epiteto gravemente offensivo. Fermati per un turno Lorenzo Colombo (Empoli), Elseid Hysaj (Lazio), Rafael Leao (Milan), Isak Hien (Atalanta) e Morten Thorsby (Genoa). Terza sanzione per il nerazzurro Matteo Darmian.

Per le sanzioni economiche, multa di 20mila euro al Lecce "per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un'occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€ 10.000,00 e diffida)". Multati anche Bologna (7mila euro), Juventus (3mila euro) e Napoli (1.500 euro).