Tra i relatori degli Stati Generali dello Sport, organizzati dal Dipartimento Sport di Forza Italia a Roma, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilanciato l'idea di un Piano Marshall per la realizzazione di nuovi stadi: “Ho proposto il nuovo stadio della Lazio, ma con una logica di servizio. Di una struttura al servizio della collettività, un punto di riferimento dove la gente possa vivere 24 ore su 24. Ma occorre una pianificazione, lo Stato deve fare un piano Marshall per gli stadi perché in Italia ogni Comune interviene con mille lacci e lacciuoli e gli stadi non si fanno mai…”.