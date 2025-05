Riccardo Trevisani parla a Pressing della situazione in casa Inter. "Avevo previsto una grande partita a Barcellona e l'Inter l'ha fatta, su martedì ho qualche dubbio in più. Il discorso sull'Inter è che ha fatto l'anno scorso l'operazione che ha fatto il Napoli. Ha fatto 94 punti, è stata sfortunata perché ha avuto molti più infortuni. Per inseguire il Triplete con tre competizioni e una rosa con tanti infortunati rischia di finire con i famosi 'zero titoli'".

"L'anno scorso - prosegue - eri uscito a dicembre in Coppa Italia e a febbraio con l'Atletico Madrid in Champions. Io, da esterno, ma penso ogni tifoso un minimo ambizioso, preferirebbe essere a fine aprile in ogni competizione perché puoi sognare una cosa incredibile. E' chiaro che se giochi per una competizione sola e sei forte puoi vincerla, poi io sono sempre per giocarne tre".

"Tutti quelli che dicono che non è valsa la pena sacrificare lo scudetto, non voglio sentirli al 31 maggio se l'Inter va a giocarsi la finale di Champions. Ma li devo sentire ora, non devo sentire dopo che allora andava bene - sottolinea ancora Trevisani - Perché diciotto punti in meno in campionato quest'anno? Ha avuto più infortuni e più partite rispetto all'anno scorso, è elementare".