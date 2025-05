Prima del fischio d'inizio di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, tutto San Siro si colorerà grazie alla coreografia che verrà composta, dopo l'annuncio dello speaker, dai tifosi grazie ai cartoncini posizionati dal club sui seggiolini. L'atmosfera, quindi, si annuncia bollente domani sera, anche considerando il fatto che il tifo organizzato ha annunciato che canterà dal 1' mettendo in stand by lo sciopero della voce per l'appuntamento più importante della stagione in casa nerazzurra.

Come informa la società, lo stadio sarà sold out, ma i tifosi possono monitorare la disponibilità di ultimi tagliandi disponibili su inter.it/tickets, unico canale ufficiale di vendita.

Di seguito tutte le informazioni utili per chi si recherà alla Scala del Calcio:

I cancelli del Meazza apriranno alle 18:30, per permettere ai tifosi di evitare le code: i controlli all'ingresso saranno accurati. Per Inter-Barcellona non è consentito il cambio nominativo. Qualsiasi biglietto acquistato al di fuori del circuito ufficiale nerazzurro non sarà perciò valido e utilizzabile, e rappresenterà di fatto una truffa. L'invito per tutti i tifosi in possesso di biglietto sarà quello di recarsi al Meazza con largo anticipo, per completare tutte le operazioni di controllo prima dell'ingresso. Come detto, si raccomanda fortemente a tutti i tifosi di arrivare a San Siro in anticipo rispetto all'apertura dei cancelli.

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore. Il cambio nominativo, come detto, non è consentito.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo.

Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

Ingresso 10 (aperto dalle ore 18:00): tifosi ospiti del Barcellona al terzo anello blu.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: persone con disabilità accreditate.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.

