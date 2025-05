Una doppietta di Charles de Ketelaere nello spazio di dodici minuti e le reti nella ripresa di Ademola Lookman dopo due minuti e di Marco Brescianini poco prima del 90esimo permettono all'Atalanta di blindare la qualificazione in Champions League ma soprattutto suggellano il primo verdetto stagionale della Serie A: è arrivato infatti il colpo di grazia per il Monza, che dopo tre stagioni saluta la Serie A e torna tra i cadetti al termine di un'annata decisamente tormentata.

In una giornata surreale, coi tifosi nerazzurri che hanno onorato la memoria di Riccardo Claris, il sostenitore della Dea morto accoltellato questa notte in una rissa tra tifosi atalantini e interisti, la squadra di Gian Piero Gasperini fa a pieno il suo dovere e sale a quota 68 in classifica, aspettando solo la certezza dell'aritmetica per poter brindare ad una nuova stagione tra le grandi d'Europa.