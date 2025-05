Il capitano risponde presente. Come conferma oggi la Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez non solo sarà convocato per la partita di domani con il Barcellona, ma probabilmente sarà anche in campo dall'inizio.

Il Toro - si legge sul giornale - ha comunicato a Inzaghi la sua disponibilità, il tecnico ha ascoltato e per oggi pomeriggio lo aspetta in campo in gruppo con i compagni, almeno per buona parte dell’allenamento. Se non ci saranno intralci, l'argentino domani scenderà in campo dal 1' contro i blaugrana nel ritorno della semifinale di Champions League. Insomma, non sarà un'elongazione a fermarlo.

Gli esami strumentali di venerdì scorso avevano scongiurato la lesione muscolare e proprio da quell'esatto momento è iniziata ad aumentare la sensazione di ottimismo. Quello di oggi, peraltro, non è l’ultimo allenamento a disposizione di Inzaghi e di Lautaro, che saranno in campo anche domani mattina ad Appiano. Inoltre, la condizione fisica non è stata persa poiché, di fatto, l'argentino ha saltato solo un vero allenamento con la squadra, quello di venerdì scorso alla vigilia del Verona.

Domani, col Barça, sarà come una finale e il capitano ci sarà, in coppia con Thuram.