Niente Inter-Barcellona per Benjamin Pavard, che ha dovuto dichiarare forfait dopo il fastidio alla caviglia accusato all'inizio dell'allenamento personalizzato odierno. Il francese lascerà il posto a Yann Bisseck, un giocatore sul quale Simone Inzaghi può fare grande affidamento, secondo Beppe Bergomi: "Pavard è stato preso per giocare partite come quella di domani, aveva segnato anche col Bayern qui a San Siro - la premessa dello Zio a Sky Sport -. E' un giocatore di livello internazionale, uno status a cui Bisseck sta arrivando, infatti recentemente è stato convocato dalla Germania. Bisseck porta entusiasmo e freschezza, poi ci vorrà massima concentrazione: ti dà garanzie, anche se resta il fatto che sia meglio avere tutti i giocatori a disposizione".