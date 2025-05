In un'intervista al Corriere della Sera, Francesco Coco non nasconde il proprio legame con il Barcellona, club in cui ha avuto modo di giocare. "Tutti pensano che il Barça sia circondato da un’aura di irraggiungibilità, essendo una società di grande storia, invece al suo interno tutti si comportano come in una famiglia - dice - Lamine Yamal? È un campione ma la chiave dei successi catalani è un’altra. Il Barcellona è una fabbrica di talenti: contrariamente a quanto avviene in Italia i giovani vengono educati alla tecnica e abituati ad allenamenti con la palla. In Italia nei settori giovanili sono tutti fissati con la struttura fisica e muscolare".

In vista di stasera, l'Inter recupererà il suo capitano. "L'importanza di Lautaro? Molto, ma è ancora più fondamentale per il gioco dell’Inter la presenza di Thuram - dice ancora Coco - Non solo dà profondità ma attira su di sé i difensori avversari lasciando al Toro la possibilità di colpire. Sono una coppia perfettamente complementare. Come vedo questa sfida? Avevo più timori prima dell’andata perché il Barcellona stressa con il palleggio ma ora se i nerazzurri giocano al massimo hanno il 55% di chance di passare il turno. Le dirò di più: chi esce da trionfatore stasera vince la Champions. Delle quattro semifinaliste, l’Inter è la squadra più completa: ha esperienza internazionale, fase difensiva compatta, un grande centrocampo, elementi di elevata tecnica. Il fattore San Siro sarà determinante, ecco perché do un piccolo vantaggio ai nerazzurri".