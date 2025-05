Javier Saviola, ex attaccante di Barcellona e Real Madrid, che in Italia ha vestito la maglia del Verona, oggi ambasciatore de La Liga nel mondo (la scorsa stagione era ancora vincolato ai blaugrana e lavorava con i giovani), in esclusiva per FcInterNews.it analizza la semifinale di ritorno tra blaugrana e Inter: “Vedo una partita totalmente fotocopia della gara di andata, dove le due squadre hanno provato a tornare a casa con un risultato positivo. L’Inter è una squadra coraggiosa, gioca un calcio veloce, rapido, tecnico e con due attaccanti, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, letali. Non vedo un favorito, può succedere qualsiasi cosa, sono sicuro che sarà un match emozionante, con tanti gol, con due squadre che hanno una filosofia simile, quella di cercare il risultato positivo”.

Chi può essere l’hombre del partido?

“Per il Barcellona dico Lamine Yamal, che è un calciatore che può cambiare la storia. Ora come ora è nella fase in cui si sta convertendo in uno dei migliori calciatori del mondo del calcio, quindi lo vedo in grande momento di forma, decisivo, competitivo, concentrato, fiducioso. Nell’Inter dovesse giocare Lautaro Martinez parliamo del calciatore con più responsabilità dei nerazzurri, il capitano, un attaccante letale, quello che fa la differenza. Non dovesse esserci lui, sarà decisiva la squadra, non un singolo in particolare”.

Chi è favorito per vincere la Champions?

“Il PSG è un’altra squadra che mi piace molto, che è partita apparentemente in questa Champions senza la forza degli scorsi anni, però oggi è un team davvero forte, con calciatori decisivi. Chi passa tra Inter e Barcellona avrà dalla sua una spinta importante derivante dal passaggio del turno. Ma la finale dovrà tutta essere giocata”.

Yamal e Lautaro possono vincere il Pallone d’oro?

“Sì, assolutamente. Li video entrambi tra i papabili vincitori del premio. Lamine è molto giovane, ha tantissimo futuro davanti, sarà uno dei migliori del mondo. Lautaro sta competendo con i migliori, è già stato vicino a vincerlo il Pallone d’oro, quindi sì: hanno tutte le caratteristiche per trionfare”.

Le piace Inzaghi?

“Sì, è un allenatore coraggioso, lo si è visto contro il Barcellona. La sua squadra può battere a suo modo e con la sua filosofia qualsiasi avversario nel mondo. L’Inter attacca, difende bene, mi piace molto la difesa nerazzurra, è solida. Gli attaccanti sono efficaci, l’Inter è davvero un equipazo”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!