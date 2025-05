Lele Adani, nel corso della puntata di Viva el Futbol, ha parlato di Inter-Barcellona: "Scontro di stili, dove una squadra, i blaugrana, gioca dividendo il campo in due. La qualità e la filosofia inducono l'Inter a vivere molto tempo nella sua metà campo. Probabilmente lo vedremo anche domani. Quello che penso sul ritorno è che l'Inter, se sarà costretta a fare la partita dell'andata, dovrà fare di più in ripartenza. La prova dell'andata non basterà per passare il turno, secondo me".

Ancora Adani: "Per me l'Inter può farcela. Duello fisico, corsa alle spalle, qualche costruzione da dietro e la magia di un tempio sacro che ci ha visti anche noi protagonisti. San Siro è la cosa più bella che possa capitare a un giocatore".