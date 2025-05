Una lunga lista di ex giocatori oggi sarà presente in uno stadio Meazza completamente esaurito. Ci saranno Zamorano, Cruz, Berti, Galante e Frey. Soprattutto, ci saranno anche gli ex tripletisti Cordoba, Cambiasso, Julio Cesar, Materazzi e Pandev che proveranno a tramandare qualcosa della loro cavalcata leggendaria.

Record di incasso: circa 14 milioni di euro nelle casse del club, ben oltre i 12,5 milioni registrato per la semifinale di Champions League di due anni fa, il derby con il Milan. Come sottolinea la Gazzetta, si stratta del secondo incasso a due cifre di questa stagione per la società nerazzurra, dopo i 10 milioni già messi in cassaforte per il quarto di finale con il Bayern.

I 75mila di stasera - si legge - produrranno un effetto ottico notevole all’inizio del match: in programma una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio, a 360 gradi, per tutti i tre anelli.