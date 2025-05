La partita Inter-Barcellona ha costretto le istituzioni cittadine a una serie di misure di sicurezza, specificate oggi sul Corriere della Sera. Osservati speciali i tifosi del Barcellona, 4.500 arrivati in parte giù nei giorni scorsi. Non ci sono particolari elementi di scontro tra le due tifoserie, ma è stato comunque imposto il divieto di alcolici e superalcolici in sei zone della città, tra cui San Siro. Sarà in vigore dalle 8 alle 24, nelle zone centro, Darsena e Navigli, corso Como e le strade intorno al Parco Sempione. Dalle 12 a mezzanotte scatterà anche nell'area San Siro e limitrofe.

Il tram 16 salterà la fermata di piazza Axum, modifiche anche al bus 49 e deviazioni per le linee 64 e 80 verso Bonola, nonché per la linea 78 (in servizio fino alle 22) e Q78 (in servizio dopo le 22) che dopo la fine della partita, in direzione Bisceglie, salterà le fermate di via Diomede e via Sant’Elia. Chiuso, durante lo spostamento dei tifosi allo stadio, il corridoio della stazione Lotto che collega la metro M1 con la M5. Chiuse anche le stazioni di Segesta e San Siro Ippodromo sul finire della partita per facilitare il deflusso dei tifosi in uscita dal Meazza. I cancelli dello stadio apriranno alle 18.30.