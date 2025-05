In una lunga intervista a Tuttosport, il presidente della Lega Serie C Matteo Marani ha parlato anche delle seconde squadre. "Intanto in questo momento ci sono due squadre impegnate nei playoff per la promozione in Serie B e una nei playout per evitare la retrocessione in Serie D. È la dimostrazione che le seconde squadre appartengono al sistema, non solo alla Serie C. Sul tema vedo confusione. La decisione di inserirle venne presa nel 2018, nel momento più basso della nostra storia, da parte del commissario federale Fabbricini insieme al sub-commissario Costacurta. Si scelse il modello spagnolo e si stabilì che la C fosse il campionato più adatto, ma riguardano tutti: hanno l’obiettivo di fare formazione e credo sia ancora troppo presto per dare un giudizio".

"L’anno scorso - prosegue - abbiamo inserito regole più restrittive per playoff e playout, posso solo ripetere i complimenti alla maturità dei nostri club: non è da tutti accettare nel proprio campionato società provenienti da altri. Anche in questo caso la Serie C ha confermato la sua natura istituzionale. Avrei piacere che qualcosa le venga riconosciuto, per una questione di giustizia: ha storia, dignità, seguito».