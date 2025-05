Le linee 1 e 5 della metropolitana di Milano chiuderanno più tardi domani sera per facilitare il rientro a casa dei tifosi che saranno a San Siro per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona: come informa ATM, l'ultimo treno della 'Rossa' partirà da Lampugnano alle 2; dopo il normale orario di chiusura, i treni fanno servizio solo da Lampugnano verso Sesto, non al contrario. Stesso discorso per la 'Lilla' da San Siro e da Bignami. Chiudono al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lampugnano-Rho e Sesto > Lampugnano.

Tutti i dettagli

Le metropolitane potrebbero essere più frequentate del solito

Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, alcuni treni saranno riservati allo spostamento dei tifosi verso lo stadio. Considerate possibili maggiori attese nelle stazioni nel pianificare il vostro viaggio.

Cambiare a Lotto tra M1 e M5

Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 chiude. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Stazioni M5 chiuse sul finire della partita

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio.

Il parcheggio di Lampugnano resta aperto fino alle 2

Un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

A Lampugnano le navette fermano in via Natta, all'altezza dell'uscita pedonale della stazione del metrò

A San Siro le navette fermano in via Achille, all'angolo con via Tesio

Tram e bus deviati

Linea 16

Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza).

Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.

A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

Linea 49

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.

A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Linee 64 e 80

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa) e Q78 (in servizio dopo le 22)

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.