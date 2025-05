Ospite della trasmissione "Cinque minuti", in onda su Rai 1, Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, si è detto ottimista rispetto alla qualificazione al Mondiale 2026 degli azzurri, una qualificazione che passerà dall'esordio nel girone con la Norvegia di Erling Haaland: "Non è impossibile, per l'amor di Dio - le parole del tecnico di Certaldo nell'intervista con Bruno Vespa -. Noi andiamo con tutta la fiducia possibile, poi è chiaro che abbiamo davanti un ostacolo importante che è la Norvegia, una squadra attrezzata per rendere la vita difficile a qualsiasi storia calcistica. La squadra c'è, abbiamo fatto dei passi avanti notevoli. Abbiamo ricevuto risposte importante dai ragazzi, che rimarranno grossomodo gli stessi, anche se dobbiamo essere attenti a tutti quelli che busseranno alla porta".

Siamo più o meno forti del 2006?

"Stiamo per diventare forti e lo dobbiamo fare velocemente".