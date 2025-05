Stasera, in Inter-Barcellona, farà il suo debutto assoluto per l'Italia la 'Sky Rail Cam', un binario posizionato a bordo campo, da un limite dell'area all'altro, sul quale viaggerà una telecamera alla velocità di 3,5 metri al secondo. E' la grande novità proposta da Sky Sport per la semifinale di ritorno di Champions League, una partita che sarà coperta televisamente anche da un drone, 23 telecamere, 4 super motion, 1 ultra motion e 2 steady cam a bordo campo per vivere una notte stellare.