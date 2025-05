Alexia Putellas, stella del Barcellona femminile, a margine dell'inaugurazione di un murale a lei dedicato a Mollet del Vallès, sua città natale, ha mandato il suo in bocca al lupo ai colleghi blaugrana per la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter: "Per noi e per tutti i Culés, sarebbe davvero speciale se la prima squadra maschile si qualificasse. Siamo fortunati ad avere diverse squadre, e più ne avremo nelle finali europee, meglio sarà, perché renderemo il club, il nome e i Culé ancora più grandi. E auguro loro tutta la fortuna del mondo per domani. Spero che i Culés possano raggiungere due finali europee". La squadra femminile catalana giocherà la finale di Women's Champions League a Lisbona contro l'Arsenal.