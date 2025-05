L'Inter ha lasciato da qualche istante il ritiro di Appiano Gentile e ha preso la strada verso San Siro, dove fra ormai poche ore giocherà la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Un gruppetto di tifosi ha accolto l'uscita del gruppo nerazzurro, come documentato dalle immagini di Sky Sport. Fra non molto, la squadra di Simone Inzaghi si tufferà nell'oceanico bagno di folla che come di consueto accompagnerà l'ingresso nello stadio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!