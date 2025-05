Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, pensa che ci sia almeno un motivo razionale per cui i tifosi dell'Inter debbano avvicinarsi con ottimismo alla semifinale di ritorno di Champions League di stasera contro il Barcellona: "Devono vivere con fiducia l'attesa, la squadra ha saputo incidere nella gara d'andata, trovando la chiave per mettere in difficoltà un grandissimo avversario in un ambiente complicato - ha detto a margine dell’evento ‘La stagione azzurra del volley’ parlando con Lombardia Notizie -. Bisogna godersi l'attesa con fiducia, senza troppi eccessi perché alla fine è un gioco che ci appassiona, ma che rimane sempre un gioco. E poi le sfide continuano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!