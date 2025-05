"L’Inter si gioca il senso della stagione in una notte". La Gazzetta dello Sport non utilizza giri di parole per descrivere i 90 minuti (o forse di più) che stasera attendono i nerazzurri contro il Barcellona.

Secondo la rosea, ormai è l'ultimo obiettivo rimasto a Lautaro e compagni dopo il ko in finale di Supercoppa, l'eliminazione dalla Coppa Italia e uno scudetto "di fatto sfumato".

"Non è vero che la storia la scrivono solo i vincitori. Raggiungere la seconda finale di Champions in tre anni sarebbe già storia per un club che ne ha giocate 6 in tutta la sua vita, a prescindere dall’epilogo bavarese - sottolinea la Gazzetta -. Questa è la notte che può sublimare una stagione già positiva, per la competitività trascinata fino in fondo a tre competizioni e, soprattutto, per i milioni Uefa messi in cassa che agevoleranno il futuro del club. Certo, sollevare un trofeo sarebbe tutta un’altra cosa". L’Inter insegue la sua quarta Coppa dei Campioni, il Barcellona la sesta.