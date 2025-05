Si avvicina la sfida dell'anno. Inter martedì sera di scena contro il Barcellona. Nicola Ventola ha espresso le proprie convinzioni su Viva el Futbol: "Secondo me l'Inter deve fare di più e può fare di più per le caratteristiche che ha e per come si muove. Il Barcellona lo conosciamo tutti, l'Inter deve fare un'impresa. Deve essere la partita perfetta che l'Inter può fare per quello che ho detto, non come ha fatto all'andata. Lautaro? Elongazione è diverso da strappo o stiramento".