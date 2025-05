Le sfide tra Inter e Barcellona sono ormai diventate un classico in Champions League degli anni 2000. Solo una volta, ricorda oggi Tuttosport, i blaugrana hanno vinto a San Siro (2-1 nel 2019 contro la squadra allenata da Conte), il che dimostra che anche negli anni migliori i catalani hanno faticato al Meazza. Nell'unico precedente con Inzaghi in panchina, è finita 1-0 per i padroni di casa, rete di Calhanoglu.

L'Inter, presumibilmente, punterà di nuovo sulle armi dell'andata: le ripartenze e i calci d'angolo. Il tecnico ha torchiato la squadra nella rifinitura riguardo alle prime, stasera serviranno passaggi in uscita con sincronismi perfetti per arrivare alle due punte e a Dumfries. E poi ci sono i corner, che nelle ultime due gare di Champions hanno fruttato 4 gol e che in totale in stagione ne hanno portati 18, 11 in A, 4 in Champions, 2 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana. Battitori fantastici, grandi saltatori e schemi messi a punto dallo staff hanno finora esaltato le qualità del gruppo.