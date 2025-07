Rasmus Hojlund si prepara per la stagione del suo riscatto personale. L'attaccante danese, che a inizio mercato era stato accostato anche all'Inter, che poi ha fatto altre scelte per il reparto offensivo, ha spiegato a chiare lettere di non voler lasciare il Manchester United quest'estate: "Penso che la cosa più importante per me sia continuare a lavorare sodo e rimanere concentrato, poi ovviamente vedremo cosa succederà. Penso che il mio piano sia molto chiaro: restare e lottare per il mio posto, qualunque cosa accada", le parole dell'ex atalantino rilasciate dopo la doppietta segnata nella vittoria dei Red Devils sul Bournemouth nella Premier League Summer Series.