Dopo i vari rumors che lo vedevano avvicinare anche all'Inter, Granit Xhaka alla fine ha scelto il cuore e firma con il Sunderland. Il trasferimento dal Leverkusen era già nell'aria dopo le dichiarazioni dell'agente che avevano praticamente messo nero su bianco la volontà dello svizzero, adesso è ufficiale: a renderlo noto è lo stesso club inglese che annuncia: "Sunderland AFC è lieto di annunciare la firma di Granit Xhaka, soggetta a autorizzazione internazionale. Il centrocampista arriva dal Bayer 04 Leverkusen e firma un contratto triennale".

"Sono molto orgoglioso di essere qui. Quando ho parlato con il Club, ero eccitato e ho sentito l'energia e la mentalità che tutte le persone e i giocatori hanno. È tutto quello che volevo, e ho un'ottima sensazione. Siamo tornati dove questo Club deve essere e vogliamo rimanere qui per scrivere la nostra storia" ha detto Xhaka dopo la firma ai canali ufficiali del club. "Sento di essere pronto ad aiutare la squadra con la mia esperienza, ma anche con la qualità. Dobbiamo trovarci in campo, ma non credo che questo sarà un grosso problema. È stato molto tempo da aspettare, ma ora sono qui e non vedo l'ora".