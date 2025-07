Maxi cessione del Bologna: Dan Ndoye è ufficialmente un giocatore del Nottingham Forest. Il club inglese ha comunicato attraverso i propri canali l’ingaggio dell’esterno offensivo per 40 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita. Firmato un contratto quinquennale.

“Sono davvero felice di aver firmato per questo club”, ha spiegato Ndoye, che ha preferito la corte della Premier League a quella di altri club italiani, dopo una lunga trattativa fra Bologna e Napoli: “È un momento molto entusiasmante per il Forest e ho capito subito di voler far parte di questo progetto. È una squadra ambiziosa, con una storia fantastica, e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.