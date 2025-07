Il Crystal Palace ha rifiutato un'offerta dell'Atalanta per Jean-Phillippe Mateta da poco più di 30 milioni di sterline. Lo rivela la BBC, precisando che non è ancora chiaro se le Eagles accetteranno offerte migliori da qui a fine mercato, considerando che il contratto dell'attaccante scade nel 2028 e che i prezzi che circolano per questo ruolo sono alti.

La Dea, alla ricerca di un sostituto del capocannoniere della Serie A Mateo Retegui, trasferitosi per 60 milioni di euro ai sauditi dell'Al-Qadsiah, ha in lista come candidati anche Rodrigo Muniz del Fulham, Nikola Krstovic del Lecce e Tolu Arokodare del Genk.